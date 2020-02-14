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وزير التنمية المحلية يوجه بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بالدقهلية بطاقة 1200 طن

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:38 ص
وزير التنمية المحلية يوجه بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بالدقهلية بطاقة 1200 طن وزير التنمية المحلية خلال لقاء محافظ الدقهلية
كتب على عبد الرحمن

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحضور عدد من مسئولى إدارة البيئة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة، لمناقشة تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة والمتضمنة إنشاء مصانع معاجلة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة توقف الشركة العاملة فى مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة عن العمل .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى أكد خلال الاجتماع على أهمية وجود حل مستدام لمشكلة المخلفات وعدم تكرار تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، كما أجرى اتصالا برئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من قيادات الهيئة لبحث القيام ببعض التدخلات السريعة لحل مشكلة المخلفات الصلبة بالدقهلية وتأهيل ونقل التراكمات التاريخية بمقلب القمامة بسندوب و إنشاء مصنع متطور لتدوير القمامة بطاقة استيعابية 1200 طن يومياً لخدمة 7 وحدات محلية .

كما تم خلال اللقاء أيضاً مناقشة إجراءات طرح كراسة الشروط لعمليات المعالجة وتأهيل المصانع الموجودة فى 5 مواقع بالمحافظة، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل المتولد اليومى من القمامة إلى قلابشو بمركز بلقاس لحين الإنتهاء من أعمال تطوير أو ترسية تشغيل المصانع فى الخمس مواقع الموجودة على أرض المحافظة .

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة والمختصين بالمحافظة ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع وذلك لوضع خطة مستدامة لتطوير المنظومة داخل المحافظة، وقيام اللجنة بسرعة زيارة جميع مواقع المعالجة والتخلص النهائى بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة لإعداد الخطة، كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة إنشاء المحطات الوسيطة المتحركة لخدمة مراكز المحافظة والمحطة الثابتة .

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن شكره للوزير محمود شعراوى على جهوده المتواصلة لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وباقى الملفات التى تهم المواطنين، وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بما يحقق رضا مواطنى الدقهلية على تلك الخدمة الهامة وإعادة الموجه الحضارى لشوارع المحافظة .

 

 


وزير التنمية المحلية

التنمية المحلية

تدوير القمامة

تدوير المخلفات

منظومة النظافة

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