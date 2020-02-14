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وزير التعليم يعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى على بنك المعرفة

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:55 م
وزير التعليم يعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى على بنك المعرفة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من عملية تسهيل الاشتراك علي بنك المعرفة لطلاب الصف الأول الثانوى بمحافظات جنوب سيناء  والوادى الجديد  ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس  وبورسعيد  والأقصر وأسوان  والإسماعيلية ودمياط والفيوم القاهرة للمدارس الحكومية، وقنا وبنى سويف وأسيوط وكفر الشيخ وسوهاج .
 
واوصح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقى"  باقي المحافظات سيتم انجاز المهمة فيها في اقرب وقت، مشيرًا إلى أن العمل يجري علي قدم.
 
وكان  اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن رحلة تسليم التابلت للمديريات التعليمية تم الانتهاء منها خلال أيام قليلة، حيث تم تسليم أخر محافظتين وهم البحر الأحمر ومطروح الأعداد المطلوبة، موضحا أن نسبة تسليمه للطلاب تمت فى المدارس الثانوى بنسبة 100%، حيث أن المديريات تقوم بتسليمه للإدارات التعليمية مباشرة ومن ثم المدارس والطلاب.
 
وأوضح اللواء أحمد عبد الفتاح، أن كل مديرية تسلمت الأعداد المطلوبة حسب أعداد الطلاب فى الصف الأول الثانوى، حيث تسلمت مديرية القاهرة، قرابة 81 ألف و600 جهاز، وشمال سيناء 2790، وجنوب سيناء 850، وكفر الشيخ 20 ألف و460، وأسيوط 21 ألف و700، وبنى سويف 15 ألف و270، والفيوم 13 ألف، وأسوان 5آلاف و900، والأقصر 5 آلاف و300، والوادى الجديد1650، والمنيا 27 ألف و600، وسوهاج 21 ألف و800، ودمياط 10 آلاف و900، والبحيرة، 30 ألف و400، والقليوبية 37 ألف و800 والشرقية 47 ألف وبورسعيد 4 آلاف و400 جهاز.
 

التربية والتعليم

تسليم التابلت للطلاب

الدخول على بنك المعرفة

اخبار مصر

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