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وزير البترول يجتمع مع شركة عالمية لبحث التوسع فى أعمال التنقيب والحفر

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:32 ص
وزير البترول يجتمع مع شركة عالمية لبحث التوسع فى أعمال التنقيب والحفر وزير البترول يجتمع ممثلى الشركة
كتبت - مروة الغول

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار فعاليات مؤتمر ايجيبس 2020، اجتماعاً مع ممثلى شركة رائدة عالمياً فى مجال الاستشارات والخدمات التقنية فى مجال الآبار وتنفيذ الأعمال الخاصة بها بأعلى درجات الامان والسيطرة على الأزمات.
 
وضم وفد الشركة كورى هوفمان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وبارى موار المدير العام لأعمال الحفر ومنطقة أوروبا والمهندس داليا توفيق مدير مكتب مصر ومدير تطوير أعمال الشرق الأوسط.
 
جاء الاجتماع فى إطار التنسيق بين الوزارة والشركات العالمية المتخصصة فى المجالات المطلوبة لدعم استراتيجية الوزارة فى التوسع فى أعمال التنقيب والحفر بجمهورية مصر العربية وتهيئة المناخ والبنية التحتية للاستثمارات الأجنبية لمواكبة خطة الوزارة التوسعية فى تنمية وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.
 
وأكد المهندس طارق الملا، على أهمية تطبيق الأسس العالمية للأمن والسلامة فى أعمال الآبار وأعمال الحفر، وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون مع الشركة التى أنشأت مكتب مصر الإقليمى، وتوجيه استثماراتها من خلال توفير أحدث المعدات التكنولوجية من قبل الشركة بمصر لدعم الشركات المصرية والعالمية فى مجالات البحث والإنتاج. 
 
وأكد كورى هوفمان وداليا توفيق، على التزام الشركة الدعم الكامل لاستراتيجية الوزارة من خلال برامج التدريب المتطورة لخلق كوادر مصرية بكفاءات متخصصة فى الأمن والسلامة لاعمال حفر الآبار لمواكبة الطفرة التوسعية فى قطاع البترول، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات والدراسات الهندسية للوصول إلى منظومة آمنة من آليات وبرامج الحفر لجميع شركات البترول العالمية والمصرية، كما قام ممثلى الشركة بعرض الأجهزة المتطورة والتى تم نقلها للمنطقة الحرة بالإسكندرية لإتاحة سرعة الدعم والتحرك لاحتواء الأزمات الفنية فى حواجز أمان الحفر BOP بمختلف الأنماط سواء كان بحريًا او بريًا.
 

البترول

طارق الملا

ايجيبس

التنقيب

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