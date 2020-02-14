هل تناولك لمشروبات الطاقة أمر صحى؟

فاطمة ياسر

عند الرغبة في الاستيقاظ لفترات زمنية طويلة يسعى البعض لتناول مشروبات الطاقة، أي الغنية بالكافيين والتي تزيد من فرص التنبيه للمخ، والنشاط والحيوية، ولكن هناك العديد من الأقاويل حول الإسراف في تناول مشروبات الطاقة، وهذا ما سنتعرف عليه هذا التقرير وفقا لموقع "thehealthy".

أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن الإسراف في تناول مشروبات الطاقة تعد من الأمور التي تزيد فرص زيادة الوزن، وزيادة نسبة محيطك، فهي غني بمادة الكافيين، وأيضا غنية بالسكريات، وهذا هو السبب في زيادة الوزن لأنها غنية بسعرات حرارية عالية.

فأشار التقرير، أن مكونات مشروب الطاقة وهي الكافيين والسكر وبعض الأعشاب التي تزيد من النشاط والتنبيه، لها وظيفة ضارة علي الأوعية الدموية، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص الذي يتناول مشروبات الطاقة بكثرة للعديد من المشاكل الصحية علي القلب، نتيجة لتعرض الأوعية الدموية لبعض الأضرار كالتمدد، وهنا يزداد فرص الإصابة بالجلطات.

وهناك دراسة نشرت في جمعية القلب الأمريكية، والتي كشفت أن هناك 44 من طلاب لا يدخنون ويتمتعون بصحة جيدة، ولكن بعد تناولهم لمشروبات الطاقة أظهرت الاختبارات أن تمدد الأوعية الدموية هو العارض السلبي الذي تعرضوا له، وهذا يؤكد أن هذه المشروبات تعد ضارة علي الصحة.

وأضافت بعض الدراسات الطبية، أن الإسراف في تناول مشروبات الطاقة تعد من الأمور الخطر، ولذا عليك التقليل من تناول هذه المشروبات ويمكنك تناول فنجان من القهوة إذا كنت ترغب في النشاط والحيوية، بدلا من تناول مشروبات الطاقة الضارة.