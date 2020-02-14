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ناسا تبحث عن رواد فضاء جدد وبدء تلقى الطلبات يوم 2 مارس المقبل

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:56 م
ناسا تبحث عن رواد فضاء جدد وبدء تلقى الطلبات يوم 2 مارس المقبل ناسا
كتب محمد جمال

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أعلنت وكالة "ناسا" أنها تبحث عن رواد فضاء جدد، وسوف تبدأ بإرسال الدفعة الجديدة من رواد الفضاء في بعثات "برنامج أرتيمس" التابع لناسا، الذي يهدف إلى إنشاء محطة على القمر وإرسال مجموعة من البشر في النهاية إلى المريخ، وتبدأ مهلة تلقي الطلبات الجديدة يوم 2 مارس وتنتهي في 31 مارس، وتتراوح الأجور بين 104898 دولاراً و161141 دولاراً، مما دفع براندي دين، المتحدثة باسم وكالة ناسا بوصف العروض على أنها أفضل وظيفة داخل وخارج الكوكب.

 

لم يتم تحديد عدد الشواغر في الوكالة، ولكن عمليات التوظيف في المرات السابقة من 8 إلى 12 موظفا جديدا، وفي آخر مرة أعلنت الوكالة عن حاجتها لرواد فضاء أكثر من 18 ألف طلب، بحسب ما ذكر موقع "businessinsider".

 

شروط التقدم

يحتاج المتقدم للوظيفة أن يكون مواطناً أمريكياً، بخبرة عامين في الحياة المهنية في أحد المجالات المتعلقة بالاختصاص لكن رواد الفضاء المرشحين لبرنامج أرتيمس سيحتاجون أيضاً النجاح في تقييمٍ مدته ساعتين عبر الإنترنت بعد إرسال طلبات التقديم، وذلك للتأكد من قدرتهم على تلبية متطلبات الوظيفة، كما يجب أن يكون المتقدم حاملا لشهادة ماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، عوضا عن الاكتفاء بدرجة البكالوريوس التي كانت تشترطها الوكالة في المرات السابقة.

عملية التوظيف

سيتم عرض المتقدمين الواعدين على لجنة تضم رواد الفضاء الحاليين، لاختيار العناصر الأكثر كفاءة، وتقول براندي إن رواد الفضاء يعرفون تحديداً ما تحتاج إليه الوظيفة، ويقولون إن التجربة العملية المطلوبة من الصعب معرفتها من الورق، وتعتبر القدرة على العمل في المواقف بين الحياة والموت أحد أهم المعايير التي تأخذ اللجنة بها، فالأشخاص الذي خدموا وعملوا في الجيش لديهم تلك القدرة أكثر من باقي المتقدمين، وتلك "الخبرة العملية" لرائدة الفضاء كيت روبن أسفرت عن إجراء البحث الذي ساعد في تطوير علاجات لفيروس إيبولا.

 

بعد عمليات التدقيق والتحقق من المراجع والخبرات، سوف يُدعى حوالي 120 شخصاً لمقابلة في موقع العمل، وسوف تُدعى مجموعة أصغر مرة أخرى، ثم تصفية أخرى تصل بالناجحين إلى مرحلة الكشف الطبي، فستأخذ عملية التوظيف وقتا طويلا، وقالت براندي دين: "على الأرجح لن تُشغل تلك الوظائف حتى 2021".


ناسا

الفضاء

المريخ

القمر

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