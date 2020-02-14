نائب محافظ الغربية: بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير القمامة بالمحلة اليوم

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، أنه تم التشغيل التجريبي لمصنع تدوير القمامة بالمحلة اليوم بعد توقفه لمدة 25 يوم نتيجة تعطل خطوط التدوير والمعدات.

وأشار عطا ، إلى أن هذا التشغيل جاء بعد صيانة خطوط التدوير والمعدات بالمصنع ونقل جزء كبير من تراكمات القمامة التاريخية بالمصنع إلى المدفن الصحي بالسادات ، موضحا أنه جارى العمل على تطوير المصنع بأكمله وإضافة خط جديد له خلال الفترة القادمة لرفع طاقته الإستيعابية لمنع حدوث تراكمات مرة أخرى.

والجدير بالذكر؛ أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قد أصدر قراراً مسبقاً بفسخ التعاقد مع الشركة القائمة على تدوير المخلفات بمصنع المحلة لسوء الإدارة وتزايد التراكمات بالمصنع وتعطيل كافة الخطوط والمعدات مما أدى إلى توقف المصنع عن العمل.