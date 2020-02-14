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موجز الحوادث.. مكافحة المخدرت تستقبل 39 متدربا إفريقيا فى أكاديمية الشرطة

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:41 م
موجز الحوادث.. مكافحة المخدرت تستقبل 39 متدربا إفريقيا فى أكاديمية الشرطة أكاديمة الشرطة
كتب أحمد الجعفرى

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نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الجمعة، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:
 
 
استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (39) متدربا من الكوادر الأمنية الإفريقية، لتلقى دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بأكاديمية الشرطة.
 
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سيتم غدا السبت افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.
 
 
تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفي لمده 3 أيام لتحويلات المرافق لمشروع مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.
 
المرور
 
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل ، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالحصول على 800 ألف جنيه من المواطنين بعدما أوهمهم  باستثمار أموالهم في مشروع تجارى بإمبابة.
 
 
رفض مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى بشأن القبض على مواطن مصرى.
 
 
ألقى رجال مباحث مديرية أمم القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على سائق توك توك وعامل ضبط بحوزتهم 250 جرام هيروين قبل بيعها على عملائهم فى التبين، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وتم إجراء تحليل طبى لـ 275 سائقًا، وإثبات تعاطى37 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة، فى القبض على صاحبى مخزنين عطارة بداخلهم 114 طن منتجات عطارة فى الجمالية، قبل بيعهم على المواطنين بالغش لكسب الأموال، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومى، تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة)،  شارك فيها عدد من ممثلى مجلس الوزراء، ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
 
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شنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
 
 

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