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مكافحة المخدرت تستقبل 39 متدربا أفريقيا في أكاديمية الشرطة.. صور

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:54 م
مكافحة المخدرت تستقبل 39 متدربا أفريقيا في أكاديمية الشرطة.. صور جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (39) متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية، لتلقى دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بأكاديمية الشرطة.

وتم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها، وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها، وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة، وإتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة فى هذا المجال.

وتم تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها، وفقاً لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة، وفى نهاية الزيارة أشاد الحضور بما تلقوه من معلومات هامة فى شأن مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

 

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يذكر أن الجهود الأمنية لم تتوقف، على مدار عام، حيث استهدفت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيادة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية أباطرة الكيف، ونجحت في ضبط 54736 قضية مخدرات ضمت 59352 متهم، فضلاً عن ضبط 21 طن حشيش، و3 طن هيروين و31 طن بانجو، فيما بلغت قيمة قضايا غسيل الأموال 2 مليار و705 مليون جنيه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما وجهت مكافحة المخدرات حملات مكبرة استهدفت مروجي المواد المخدرة بمحيط الجامعات والمدارس والأندية الرياضية وأماكن التجمعات الشبابية وذلك بهدف الحفاظ على الشباب وعدم وقوعهم في براثن الإدمان، حيث يتم الاستعانة بالكلاب البوليسية وتمشيط الشوارع، وتفتيش الأماكن المحيطة بأماكن التجمعات لضبط كافة أنواع المواد المخدرة، والأشخاص الذين يروجون المخدرات على الطلاب والشباب مستغلين حداثة سنهم وشراء المخدرات من قبيل التجربة.

 

 


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