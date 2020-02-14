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قُتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر إطلاق نار من جانب باكستان فى منطقة (شاهبور) بالقرب من خط المراقبة فى قطاع (بونش) ولاية (جامو وكشمير) الهندية، وذكرت قناة (إنديا تى في) الهندية، اليوم الجمعة، أن باكستان قامت بإطلاق نار باستخدام مدافع الهاون على طول خط المراقبة فى قطاع (بونش) مستهدفة مواقع عسكرية ومناطق مدنية، مما أدى إلى قيام الجيش الهندى بالرد، وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.

وصل دبلوماسيون من 25 دولة إلى ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، لمتابعة الأوضاع بها على أرض الواقع، وذلك بعد مرور 6 أشهر تقريبًا على إلغاء حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى وضع الحكم الذاتى الذى كانت تتمتع به هذه الولاية ذات الأغلبية المسلمة، وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أن الوفد يضم دبلوماسيين من: كندا والنمسا وأوزباكستان وأوغندا وسلوفاكيا وهولندا وناميبيا وقيرغيزيا وبلغاريا وألمانيا وطاجيكستان وفرنسا والمكسيك والدنمارك وإيطاليا وأفغانستان ونيوزيلندا وبولندا ورواندا بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.