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مصر للطيران تشارك المسافرين الاحتفال بعيد الحب بصالات مطار القاهرة.. صور

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:01 م
مصر للطيران تشارك المسافرين الاحتفال بعيد الحب بصالات مطار القاهرة.. صور مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب
كتبت رحاب نبيل

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حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، على الاحتفال بعيد الحب اليوم 14فبراير بمطار القاهرة الدولى، وذلك من منطلق حرصها على مشاركة عملائها فى مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة، حيث قامت الشركة بتقديم هدايا رمزية وشيكولاته للركاب المسافرين، وإضفاء مظاهر المناسبة داخل صالات السفر في مبني الركاب رقم 3 و2 ، واستراحات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي وعلي متن الطائرات والأسواق الحرة للشركة، بالاضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع الركاب احتفالا بالمناسبة.
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (2)
 
وأعلنت مصر للطيران، عن إطلاقها تخفيض 50 % بمناسبة عيد الحب على معظم رحلاتها الدولية من وإلى القاهرة وذلك على التذكرة الثانية التي يقوم العملاء بشرائها خلال يومي 13 و 14 فبراير 2020، بحيث يدفع العميل ثمن التذكرة الأولى كاملًا مع الاستفادة بالتخفيض على التذكرة الثانية لمرافقه في الرحلة. 
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (4)
 
يذكر أن مصر للطيران شاركت، أمس الخميس، في فاعليات معرض ميلانو للسياحة والسفر (BIT)، والذي انعقد خلال الفتره من 9 حتى 11  فبراير 2020، بالمشاركة مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والأثار.
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (5)
 
وعلى هامش فاعليات المعرض، عقدت عدة اجتماعات مع العديد من المشاركين من منظمي الرحلات وشركات السياحة والمجلات المتخصصة في نفس النشاط للترويج لمصر للطيران وبخاصة المقاصد الجديدة لشبكة خطوط مصر للطيران مع التركيز علي السياحة الداخلية سواء للرحلات المنتظمة او الرحلات الشارتر وذلك في ظل طرازات الطائرات المنضمة حديثا لتدعيم الأسطول في الرحلات الداخلية و الدولية.
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (8)
 
وشارك ممثلا عن مصر للطيران في المعرض، كلا من حاتم محمود – مدير مكتب روما و المشرف علي ميلانووتامر نصر – مدير مكتب ميلانو وستيفانوس متشيلدس مدير مبيعات إيطاليا بمشاركة عماد فتحي مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي .
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (1)

مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (3)

مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (6)
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (7)

مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (9)
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (10)
 
مصر للطيران تشارك المسافرين الإحتفال بعيد الحب (11)
 

مصر للطيران

عيد الحب

مطار القاهرة الدولي

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