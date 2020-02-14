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مصرع 5 وإصابة 3 طلاب فى انفجار بمدرسة فى إقليم قندوز شمالى أفغانستان

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:57 ص
مصرع 5 وإصابة 3 طلاب فى انفجار بمدرسة فى إقليم قندوز شمالى أفغانستان الجيش الأفغانى
أ ش أ

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لقى خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة فى إقليم "قندوز" شمالى أفغانستان،، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية - فى بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة إن الحادث وقع ليل أمس الخميس فى منطقة "داشتى أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة.

يأتى ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان. وكان وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر قد أعلن أمس الخميس أن الولايات المتحدة وطالبان اتفقا على خفض أعمال العنف لمدة سبعة أيام قبيل توقيع اتفاق سلام.

يذكرأن،  أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة مقتل 21 شخصًا على الأقل فى سلسلة من الانهيارات الجليدية وقعت على مدار الأيام الماضية فى ولاية "دايكندي" وسط البلاد، وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية أحمد تميم عزيمى - فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه وقع انهيار جليدى أمس الخميس حيث أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص وفقدان 7 أخرين.

وأضاف عزيمى أن الضحايا الـ21 ينتمون إلى عائلتين، موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على المفقودين ومساعدة الضحايا، وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا بسبب ظروف الطقس البارد التى تعوق جهود الإنقاذ.


أفغانستان

انفجار

قندوز

مارك إسبر

الولايات المتحدة

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