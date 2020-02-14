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مصرع وإصابة 3 أشقاء داخل بيارة صرف صحى بقرية بالشرقية

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:21 م
مصرع وإصابة 3 أشقاء داخل بيارة صرف صحى بقرية بالشرقية إسعاف - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، منذ قليل، ثلاثة أشقاء من قرية أبو شعير دائرة المركز، توفى أحدهم، فيما يجري إسعاف شقيقه، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وإخطار النيابة العامة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

البداية عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي بلبيس العام بوصول كل من " حسن ع م " 43 سنة عامل وشقيقه" السيد " 38 سنة سائق، و" عمر" 55 سنة ميكانيكي مقيمين ناحية أبوشعير واحد سراج الدين، دائرة المركز، وتوفى الأول فور وصوله متأثرا بإصابته باختناق، فيما أصيب شقيقاه بحالة اختناق واضطراب بدرجة الوعي، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما، من قبل الأطباء بمستشفي بلبيس العام، بإشراف الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير المستشفى.

 

وتبين من التحريات الأولية  التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، ومن سؤال " محمد ع م م" 55 سنة عامل بشركة بالعاشر من رمضان، وشقيق المجني عليهم، أقر  أثناء قيام شقيقه" السيد" بتطهير بيارة صرف صحي أمام المنزل، انزلقت قداميه فيها وحاول شقيقه " حسن" و "عمر" إنقاذه لكنهما سقطا نتيجة الاختناق بغاز سام منبعث من البيارة وتمكن الأهالي من استخراجهم، وتوفي "حسن" فيما تم إسعاف الشقيقان ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة شقيقه، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

 

وفي سياق متصل، أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث إنقلاب سيارة دائرة مركز بلبيس، وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.


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الشرقية

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بيارة صرف صحي

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