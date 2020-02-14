مدينة إسنا تواصل الموجة الـ15 لإزالة التعديات وتنجح فى تنفيذ 17 حالة جديدة

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة الجبلين بالكيمان، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وإستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 17 حالة تعدى بمساحة 9924م2 متعدية على أراضي أملاك دولة ولاية الآثار، عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنت، حيث شارك في الحملة نائبا رئيس المركز عبد الرحيم طايع، صباح منصور، ومتخصصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ورئيس القرية ومسؤولى الآثار، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في منطقة الكيمان واصفون وتوماس، حيث أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 18 حالة تعدٍ بمساحة 18 فدان 20 قيراط 23 سهم متعدية على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.