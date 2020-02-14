سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة إسنا تواصل الموجة الـ15 لإزالة التعديات وتنجح فى تنفيذ 17 حالة جديدة

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:33 ص
مدينة إسنا تواصل الموجة الـ15 لإزالة التعديات وتنجح فى تنفيذ 17 حالة جديدة جانب من الإزالة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة الجبلين بالكيمان، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وإستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 17 حالة تعدى بمساحة 9924م2 متعدية على أراضي أملاك دولة ولاية الآثار، عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنت، حيث شارك في الحملة نائبا رئيس المركز عبد الرحيم طايع، صباح منصور، ومتخصصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ورئيس القرية ومسؤولى الآثار، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في منطقة الكيمان واصفون وتوماس، حيث أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 18 حالة تعدٍ بمساحة 18 فدان 20 قيراط 23 سهم متعدية على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.


الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

مدينة اسنا

اخبار مصر اليوم

حملات ازالة تعديات

الموجة 15 لازالة التعديات

تعديات اراضى الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

رئيس الهيئة الأرمنية بمصر: لابد من ملاحقة مرتكبى إبادة الأرمن وإلزامهم بالاعتراف

رئيس الهيئة الأرمنية بمصر: لابد من ملاحقة مرتكبى إبادة الأرمن وإلزامهم بالاعتراف

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

حفيد مؤسس نادى الزمالك للاعبين قبل مواجهة الترجى: لا تستسلموا وننتظر اللقب

حفيد مؤسس نادى الزمالك للاعبين قبل مواجهة الترجى: لا تستسلموا وننتظر اللقب

منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار

منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار

الوجه الآخر لـ"أسبوع الموضة" فى نيويورك.. فيديو

الوجه الآخر لـ"أسبوع الموضة" فى نيويورك.. فيديو

محمد صلاح: هدفى فى مرمى مانشستر يونايتد أفضل لحظات حياتى "فيديو"

محمد صلاح: هدفى فى مرمى مانشستر يونايتد أفضل لحظات حياتى "فيديو"

الأوقاف تبدأ حملة تعقيم وتطهير لـ"بيوت الله" لتلافى الفيروسات الوبائية

الأوقاف تبدأ حملة تعقيم وتطهير لـ"بيوت الله" لتلافى الفيروسات الوبائية

أخبار×24ساعة.. التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد

أخبار×24ساعة.. التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة