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محافظ كفرالشيخ تنفذ 12 قرار إزالة فى اليوم الحادى عشر من الموجة الـ15

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:45 ص
محافظ كفرالشيخ تنفذ 12 قرار إزالة فى اليوم الحادى عشر من الموجة الـ15 إزالة تعديات - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة ٢٢٧٤م٢، منها 6 قرارات خاصة بأملاك الري والصرف، و6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما تم ازالة ع 61 قرار ارض زراعة خاصة بمساحة 4 فدان و 7 قيراط و21 سهم، كما تم فصل مرافق ل 10 حالات لتقاعصهم فى انهاء اجراءات التقنين؛ وتم تنفيذ ٥ إخلاء ادارى خلال اليوم الحادي عشر على التوالي بالموجة الـ 15لمركز ومدينة كفرالشيخ، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي. 

جاء ذلك بإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وكلف محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ ١٥ لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلاً " لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب ".
 
وأكد محافظ كفرالشيخ، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعياً طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً الى التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ ١٥ وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
 
فيما أشاد محافظ كفرالشيخ، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهاً رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مقدماً خالص الشكر للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والأجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة، وجميع المشاركين على جهودهم المبذولة في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.
 
وقد شارك في حملة الإزالة الموسعة من رجال الأمن، كل من: العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، بجانب عدد كبير من الضباط والقيادات الشرطية والتشكيلات الأمنية والقيادات التنفيذية.
 
 

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