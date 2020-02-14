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محافظ الإسكندرية : تطوير منطقة العصافرة قبلي بتكلفة 244 مليون جنيه

الجمعة، 14 فبراير 2020 06:12 م
محافظ الإسكندرية : تطوير منطقة العصافرة قبلي بتكلفة 244 مليون جنيه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، اليوم إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي التابعة لحي منتزة ثان ، تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي ، مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة ، وهي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة ، والواقعة بـ 5 أحياء، وهى حى أول وثانى المنتزة وحي العجمي وحي وسط وشرق ، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه سيتم صباح غد البدء في أعمال التطوير بالتوالي بتكلفة 244 مليون جنيه ، لافتا إلى أن منطقة العصافرة قبلي التي يقطن بها أكثر من نصف مليون نسمة ، وتضم 85 ألف أسرة وتقع على مساحة 277 فدان ، كانت أولى المناطق التي تم اختيارها للتطوير ضمن 7 مناطق أخرى ، بدءًا من تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 40.7  مليون جنيه ، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 11.9 مليون جنيه من خلال تركيب 1600 ذراع و 210  عامود إنارة ، يعقبها تطوير شبكة الصرف الصحي وتركيب 800 شنيشة أمطار جديدة والتي كانت تعاني المنطقة من تراكم مياه الأمطار بسبب تواجد 90 شنيشة فقط بالمنطقة بالكامل بتكلفة 97.6 مليون جنيه ، ثم تطوير الطرق وبتكلفة 93.8 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 399 شارع جانبي بالمنطقة والتي لم يحدث بها أية تطوير خلال سنوات طويلة

جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد ، وجميع الجهات التنفيذية من المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والحي

يذكر أن أعمال التطوير فى لـ  7 مناطق تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية ، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام .

 

 


 
 

 


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