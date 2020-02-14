محافظ الإسكندرية: افتتاح مشروعات قومية خلال الفترة القادمة بالمحافظة

الإسكندرية - جاكلين منير

استمع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم على أحد مقاهي منطقة العصافرة قبلى، لمطالب وشكاوى أهالى المنطقة، والتى كانت أهمها رصف شوارع المنطقة المختلفة والإنارة بها، وشبكة الصرف الصحى وتراكم مياه الأمطار، فضلا عن مشكلات التموين والمخابز، ومنظومة القمامة والمخلفات، وغيرها من المشكلات.

وأكد الشريف خلال حواره مع المواطنين، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة بالمحافظة من خلال افتتاح المشروعات القومية، التى ستنعكس على توفير كافة الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن، فضلا عن علاج كافة المشكلات التى يعانى منها مواطنى الإسكندرية، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بمحافظة الإسكندرية ويحرص على إحداث نقلة نوعية فى كافة الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن.

وخلال إعلان المحافظ عن البدء فى أعمال تطوير المنطقة بالكامل فوجىء بعدد كبير من الشكاوى، وهو الأمر الذى جعله يؤكد أنه يسعى من خلال تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، إلى حل كافة مشاكل المواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية بابها مفتوح لتلقى كافة الشكاوى من خلال المنظومة، قائلا: "لن أسمح بأى تقصير مع المواطن فمكتبي مفتوح للجميع، وسأحاسب أى مقصر فى الحال".

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الإسكندرية اليوم بمنطقة العصافرة قبلى لإطلاق إشارة البدء في تطوير المنطقة بالكامل، بحضور اللواء حمدى، الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات التنفيذية من المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والحى.

يذكر أن خطة التطوير تشمل 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة بتكلفة 811 مليون جنيه، وهي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلى والحضرة ونادى الصيد وسيدى بشر ودنا والمحروسة، والواقعة بفى نطاق 5 أحياء بالاسكندرية، وهى حى المنتزة أول ، وحى المنتزة ثان ، وحي العجمي، وحي وسط، وحى شرق، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.