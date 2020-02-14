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محافظ أسيوط: اتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمستحقيها

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:01 م
محافظ أسيوط: اتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمستحقيها محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تبدأ الأحد القادم 16 فبراير الجاري لمدة 4 أيام موضحاً أنه تم حصر الأطفال الأقل من عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة وتستهدف الحملة 799670 طفل لافتا إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض مشددًا على الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في حملة التطعيم.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجاناً ودون أي رسوم ضمن الحملة القومية التي تم تنفذها وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة لافتاً إلى تجهيز عدد 2456 فرقه يعمل بها عدد 4912 مشرف ومقدم خدمة للمرور على المنازل لتطعيم لجميع الأطفال الأقل من 5 سنوات فضلاً عن فرق آخري ثابته بالمستشفيات والوحدات الصحية لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأة الصحية سواء المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية وطب الأسرة بالقرى والنجوع بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لذلك مضيفاً إنه تم اعلان المواطنين بمختلف الوسائل المختلفة منها لافتات قماش وبوسترات بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والقرى وعن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس وبسيارات تجوب المناطق المختلفة.

وعلى جانب آخر أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة والترويج لأهم المناطق الأثرية التي تذخر بها بمختلف القرى والمراكز وتطوير جميع المرافق والخدمات اللازمة بها مشيراً إلى الاهتمام الخاص بمسار العائلة المقدسة حيث تعد أسيوط من أهم المحطات نظراً لوجود الدير المحرق بالقوصية ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط لافتا إلى التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لزيادة أعداد الوفود السياحية للمحافظة ودفع عجلة القطاع السياحي سواء الدخلي أو الخارجي بتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع للوفود السياحية خاصة مع الجهود المبذولة من الدولة والقيادة السياسية بهذا القطاع الهام الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد.

كانت محافظة أسيوط قد استقبلت عدة وفود اجنبية ومحلية لزيارة عدد من المعالم الأثرية والسياحية ومسار رحلة العائلة المقدسة والتعرف عليها والاستمتاع بالمقومات التي تمتلكها المحافظة.


محافظة أسيوط

حملة ضد شلل الأطفال

السياحة

دعم السياحة

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