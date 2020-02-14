محافظة القاهرة: إزالة 75 عشة وتسكين 92 أسرة من منطقة المهاجرين بالمرج

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر، أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة المهاجرين بالمرج بالكامل وهى منطقة عشوائية تعانى منذ سنوات، حيث تمت إزالة 75 عشة ومنزل وتم تسكين 92 أسرة بمشروع المحروسة بالسلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة ، لـ "اليوم السابع"، أن الأهالى تسلموا وحدات سكنية كاملة التشطيب ومكتملة الأثاث والأجهزة الكهربائية، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين ، موضحا أنه سيتم استخدام الأرض التى تم أخلاؤها بمنطقة المهاجرين لإنشاء مجمع خدمات تخدم سكان منطقة المرج.

وشهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت آلاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية، ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات.

ومن المقرر أن يتم إخلاء عدد من المناطق خلال عام 2020 وهى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب، حيث سيتم إزالة حكر السكاكينى الجديد والعصارة وعشش المهاجرين وشرق السكة الحديد بالسلام أول، وأماكن الخطورة بمنشأة ناصر ودار السلام ومصر القديمة، المحجر وبطن البقرة والحطابة والطيبى، واستكمال تطوير الجبخانة وعرب اليسار، وسيتم إزالة ونقل المبانى المحيطة بالقلعة غير الأثرية والمعتدية على الآثار، وكل السكن غير الملائم والمخالف والمعتدى على حرم الأثر وحرم القلعة، وهناك توجه من الدولة لإحياء المنطقة التاريخية والأثرية بالقاهرة.