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الجمعة، 14 فبراير 2020 05:32 م
خالد صلاح
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مبيعات السيارات بالصين قد تهبط 10% فى النصف الأول بسبب كورونا

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:19 م
مبيعات السيارات بالصين قد تهبط 10% فى النصف الأول بسبب كورونا سيارات
شنغهاى – رويترز

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قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات فى الصين، اليوم الجمعة، إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات بالبلاد، وهى الأكبر فى العالم، تراجعا فى المبيعات بأكثر من 10% فى النصف الأول من العام بسبب وباء الفيروس التاجي.
 
وقال فو بينغ فنغ نائب الرئيس التنفيذى لاتحاد مصنعى السيارات فى الصين لرويترز فى مقابلة مكتوبة "نتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات أكثر من عشرة بالمئة فى النصف الأول من العام ونحو 5% للعام بأكمله إذا جرى احتواء الوباء على نحو فعال قبل أبريل."
 
وأحدث توقعات الاتحاد أشد تشاؤما من توقعات أولية صدرت الشهر الماضى وكانت لتراجع اثنين بالمئة فى المبيعات هذا العام.
 
الصين سوق رئيسية لشتى مصنعى السيارات العالميين من فولكسفاجن إلى جنرال موتورز، إلى جانب المصنعين المحليين مثل جيلى وسايك موتور.
وتكثف تسلا أيضا الإنتاج من مصنعها فى شنغهاى الذى تكلف مليارى دولار.
 
ويقول مسؤولون تنفيذيون بقطاع السيارات إن الفيروس، الذى راح ضحيته أكثر من 1380 شخصا وأصاب قرابة 64 ألفا فى البر الرئيسى للصين، يكبد القطاع خسائر ثقيلة، إذ يضعف طلب المشترين ويعطل سلاسل الإمداد لمصنعى السيارات على مستوى العالم.
 

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