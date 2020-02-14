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الجمعة، 14 فبراير 2020 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الأفوكادو يوميا؟

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:00 م
ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الأفوكادو يوميا؟ الافوكادو
فاطمة ياسر

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ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الأفوكادو يوميا؟..هناك العديد من الفوائد التي تعم على الجسم في حالة تناوله لهذا النوع من الفواكه المفيدة والهامة لجسم الإنسان، والتي ينصح بتناولها لما تحتويه من عناصر غذائية يحتاجها الجسم،  فالأفوكادو لذيذ وله العديد من الفوائد التي يجب التعرف عليها وفقا لموقع " activefeel.".

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الأفوكادو  يقلل فرص الإصابة  بمرض السرطان، حيث إنه يحتوي علي بعض الخصائص المكافحة لمرض السرطان.

وأوضح التقرير، أن تناول فواكه الأفوكادو يعد من الأمور الجيدة والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، والحد من التعرض لحدوث مشاكل في الأوعية الدموية، ولذا تناوله اليومي  يحمي الشرايين من التعرض للانسداد، أو الإصابة بجلطات القلب، ولذا تناوله باستمرار.

وأثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الأوفوكادو يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ولذا فهي غذاء جيد للأشخاص المصابون بارتفاع نسبة الكولسترول.

من أبرز فوائد الأفوكادو أنه يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، لأنه يعمل على تنظيمه نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم المسئول عن هذا الأمر.

أكد التقرير، أن تناول الأفوكادو يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجلد والبشرة بالنضارة والحيوية وتقليل التعرض للتجاعيد،  وأيضا تناولك للأفوكادو يحافظ علي صحة العين، ويقلل من فرص تعرضها لاي التهابات.

وأخيرا أكد التقرير، أن تناول الأفوكادو يساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، فهي تحتوي علي العديد من العناصر التي تساعد في فقدان الوزن، وأولها أنها قليلة السعرات الحرارية، وأيضا تساعد علي تحسين الهضم بشكل ملحوظ.

 


الافوكادو

فوائد الافوكادو

ماذا يحدث في جسمك عند تناول الافوكادو

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