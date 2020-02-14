"لص محظوظ".. عثر على مفتاح خزينة فى درج مكتب أثناء سرقة شركة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة رجال المباحث، لمقر شركة تعرضت للسرقة بالجيزة، أن مرتكب الواقعة استخدم مفتاح الخزينة فى فتحها، والاستيلاء على مبلغ مالى، حيث كان يحتفظ مدير الشركة بمفتاح الخزينة، بأحد الأدراج الخاصة بالمكتب، وعثر عليها المتهم، واستخدمه فى فتح الخزينة وسرقة محتوياتها.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة للخزينة المسروقة، حيث تم رفع البصمات، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق، فى الوقت الذى يستجوب فيه رجال المباحث أحد المشتبه بهم، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة، حال خروجه من العقار الكائن به الشركة المسروقة، في وقت معاصر لارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شركة سياحة للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق مبلغ مالي من الشركة مستغلا انصراف العاملين بها، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالشركة، للتوصل لهوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف غموض واقعة سرقة خزينة بداخلها 72 ألف جنيه من داخل شركة بحلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان ، يفيد بتلقيه بلاغا من "إ.م" ، 49 سن، محامي وكیلا عن شركة ملابس سرقة الخزینة الخاصة بفرع الشركة عمله، وبداخلھا مبلغ مالي 72 ألف جنیھ وبعض الأوراق الخاصة بالشركة ولم یتھم أو یشتبھ فى احد بارتكاب الواقعة . بالانتقال وإجراء المعاینة تبین سلامة جمیع منافذ الشركة .

و بإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة، وحصر العاملین الحالیین والسابقین بالشركة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابھا، كل من"م.ط.ع" 33 سنة مدیر فرع الشركة محل البلاغ ، و"إ.ن" ، 21 سنة، نائب مدیر فرع الشركة محل البلاغ ، و"ش.ا" ، 22 سمة، عامل بذات الشركة ، وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھمین تمكن ضباط وحدة مباحث القسم ووبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھم، وبمواجھتھم بالتحریات والمعلومات أیدوھا واعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأضاف المتھمان الأول و الثاني بأنھ نظرا لعملھما بفرع الشركة محل الواقعة وعلمھما بوجود مبالغ مالیة كبیرة بداخلھا اختمرت في ذھنھما فكرة سرقة الخزینة والاستیلاء على ما بداخلھا من مبالغ مالیة مستغلان حیازة الأول لمفتاح الفرع محل البلاغ.

وقاموا بغلق الأبواب عقب انصراف جمیع العاملین، فاستعانا بالمتھم الثالث لتنفیذ مخططھما وفي سبیل ذلك قام الأول بترك ارتكاب الواقعة وغلق الباب باستخدام المفتاح حیازتھ ، والباب غیر موصد لتمكین الثالث من الاستیلاء علي الخزینة وعودة الأول مرة أُخرى عقب، و تم بإرشادھم بمسكن المتھم الثالث ضبط الخزینة المستولى علیھا وبداخلھا المبلغ المالي.و باستدعاء المجني علیھ اتھمھم بالسرقة و جاري تحریر المحضر اللازم ، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.