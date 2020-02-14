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لبنانيون يضعون الزهور على ضريح رفيق الحريرى في الذكرى 15 لاغتياله.. صور

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:49 م
لبنانيون يضعون الزهور على ضريح رفيق الحريرى في الذكرى 15 لاغتياله.. صور لبنانيون يضعون الزهور على ضريح رفيق الحريرى
إيمان حنا

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توافد اللبنانيون صباح اليوم على ضريح رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في وسط بيروت، حيث وضعت الأكاليل على ضريحه، فى الذكرى الـ15 لاغتياله، وشمل الوافدين وفود رسمية وغير رسمية، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

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وتوافدت حشود من مختلف المناطق اللبنانية إلى وسط بيروت، لإلقاء التحية تقديرا للتضحيات التي قدمها الحريري، وصولاً إلى استشهاده لأجل لبنان.

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وأكد الزائرون للضريح، أن "14 فبراير عام  2005 يمثل تاريخا لا ينسى للبنان، هذا اليوم مشؤوم لكل اللبنانيين وليس لطائفة أو لأخرى،"

وتابع المشاركون في الاحتفاء بالذكرى، " نستذكر الحريري اليوم ونتمنى لو كان معنا. لو كان معنا بالتأكيد لما كنا سنصل إلى ما وصلنا إليه".

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ذكرى اغتيال رفيق الحريرى

ضريح الحريرى

لبنان

اكاليل زهور على ضريح الحريرى

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