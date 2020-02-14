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قطع أصابع تمثال الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعد 5 أيام من تدشينه في نيس.. صور

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:15 م
قطع أصابع تمثال الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعد 5 أيام من تدشينه في نيس.. صور تمثال جاك شيراك
كتب محمد شعلان

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لم يستطع المخربون انتظار أكثر من 5 أيام على تخريب تمثال الرئيس الفرنسى الراحل جاك شيراك، الذي تم تدشينه في إحدى الميادين الرئيسية بمدينة نيس الفرنسية، حيث أقدم الأهالي في "نيس" على تكريم الرئيس الفرنسي الراحل باعتباره الأكثر شعبية لدى الفرنسيين، إلا أن فرحة المواطنين لم تكتمل بعد مفاجئتهم بتخريب التمثال ومشاهدته مقطع الأصابع فى مشهد وصفته الصحف الفرنسية بأنه مخيب ومحزن.

تمثال جاك شيراك
تمثال جاك شيراك

 

ووفق صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، استيقظ أهالي مدينة نيس في الصباح ليفاجئوا بأنه تم تخريب تمثال الرئيس الفرنسي الراحل الذي توفي في سبتمبر الماضي من خلال قطع أصابعه بعد خمسة أيام فقط من تدشينه، ولم تتوصل للشرطة للمخربين كما لم تستطيع تحديد هويتهم بعد.

التمثال
التمثال

 

وقامت رئاسة بلدية نيس بلصق الإصبعين من اليد اليسرى للتمثال، بإصبع الإبهام والخنصر، واليد اليمنى ثلاثة أصابع أخرى، إلا أن الصحيفة الفرنسية علقت على هذه المعالجة قائلة: "إنها ليست سماعة أذن ليتم لصق الأصابع بتلك الطريقة"، إنه تمثال رئيس الدولة الذي توفي في الخريف الماضي.

 

وذكر رئيس بلدية نيس لإذاعة "فرانس بلو" إلى أن "صور كاميرات المراقبة سمحت بتحديد هوية 5 مشتبه بهم في عملية تشويه التمثال وسيتم ملاحقتهم في أقرب وقت ممكن، كما أعلنت بلدية نيس أنه سيتم تجديد التمثال مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

التمثال بعد تخريبه
التمثال بعد تخريبه

 

وتولى جاك شيراك رئاسة فرنسا من 1995 إلى 2007، وفى عهده اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية، وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس، ومن أبرز مواقف جاك شيراك أنه عارض الغزو الذى قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

 

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي حكم فرنسا خلال الفترة بين 1995 و2007، عن 86 عاماً، وقد وقف النواب في البرلمان دقيقة صمت حدادا على الرئيس السابق الذي أدخل بلاده ضمن مجموعة الدول التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


جاك شيراك

تمثال جاك شيراك

فرنسا

تخريب تمثال جاك شيراك

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