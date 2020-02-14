في عيد الحب.. كيف يفيد تقبيل أبناءك صحتهم؟

كتب بيتر إبراهيم

عيد الحب ينتظره الكثير من الأزواج والمخطوبين للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض بشراء الهدايا الحمراء والدباديب والورود، وتبين أن التقبيل يحتوي على الكثير من الفوائد العقلية والجسدية التي تجعل الحصول على إحساس جيد للنفس،

فكيف يفيد تقبيل أبناءك وزوجتك صحتهم، فى هذا السياق، سوف نتعرف على فوائد التقبيل، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthLine”، وتشمل:

1. يعزز "هرموناتك السعيدة"



يؤدي التقبيل إلى إطلاق عقلك لمجموعة من المواد الكيميائية التي تجعلك تشعر بحالة جيدة جدًا من خلال إشعال مراكز المتعة في الدماغ.

وتشمل هذه المواد الكيميائية الأوكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين، مما قد يشجع مشاعر المودة والارتباط، كما أنه يخفض مستويات هرمون الكورتيزول "الإجهاد".

2. تساعدك على الارتباط مع الشخص الآخر



الأوكسيتوسين مادة كيميائية مرتبطة بالترابط الزوجي، واندفاع الأوكسيتوسين المنطلق عند تقبيله يسبب مشاعر المودة والتعلق، وتقبيل شريك حياتك يمكن أن يحسن من رضاء العلاقة وقد يكون ذا أهمية خاصة في العلاقات طويلة الأجل.

3. لها تأثير ملموس على احترام الذات



بالإضافة إلى تعزيز هرموناتك السعيدة ، يمكن أن تقلل التقبيل من مستويات الكورتيزول - مما يحسن من مشاعرك تجاه القيمة الذاتية.

وجد الباحثون في إحدى الدراسات التي أجريت عام 2016 أن المشاركين الذين كانوا غير راضين عن مظهرهم البدني لديهم مستويات مرتفعة من الكورتيزول.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث ، إلا أن التعرض لانخفاض مؤقت في الكورتيزول في كل مرة تقبّل فيها ليس طريقة سيئة لتمضية الوقت.

4. يخفف من التوتر



التقبيل يقلل من مستويات الكورتيزول والإجهاد، كما أن التقبيل والتواصل الودي الآخر ، مثل المعانقة وقول "أنا أحبك" ، يؤثران على العمليات الفسيولوجية المتعلقة بإدارة الإجهاد.

5. يقلل من القلق



لا يوجد شيء مثل قبلة وبعض المودة للمساعدة في التهدئة، حيث أن الأوكسيتوسين يقلل من القلق ويزيد من الاسترخاء والعافية.