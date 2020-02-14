فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع

كتبت هند مختار

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 12 شائعة تم انتشارها خلال أسبوع، تم على الفور التواصل معالجات والوزارات المعنية لكشف حقيقة هذه الشائعات.

وتضمنت هذه الشائعات تأثر حركة الملاحة بقناة السويس، نتيجة انتشار فيروس "كورونا" فى الصين وصندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة واعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، وإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وشروخ وتشققات جسيمة بكوبري "تحيا مصر" تتسبب في إغلاقه، واستخدام مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تسبب العقم.

وشملت الشائعات أيضا تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية ونفوق أعداد كبيرة من الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء نتيجة الإهمال الطبي، وطرح الحكومة 351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات الأمريكية، وإلزام وزارة الأوقاف الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة وتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، وانتشار مستلزمات أطفال مسرطنة بالأسواق .

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء اهتمام الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالهاعبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).