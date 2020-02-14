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فيديو.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:53 ص
فيديو.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 اشخاص إثر حادث مرورى لسيارتين أعلى الطريق الدائرى بسبب السرعة الزائدة، مما أدى الى سقوط أجزاء من السور الحديدى أسفل الطريق، ونتج عنه كثافات مرورية بالمكان وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في التكدسات المرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها في العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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