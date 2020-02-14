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الجمعة، 14 فبراير 2020 07:26 م
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فيتنام ترفض استقبال سفينتين سياحيتين بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:00 م
فيتنام ترفض استقبال سفينتين سياحيتين بسبب فيروس كورونا سفينه _ صورة أرشيفية
هانوى (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام فيتنامية، وشركة مشغلة لسفن سياحية إن فيتنام رفضت منح سفينتين سياحيتين الإذن بالرسو خشية احتوائهما على حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤول فى تايلاند، إن إحدى السفينتين تتجه حاليا إلى تايلاند حيث سيسمح لها بالرسو، وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن سلطات إقليم قوانج نينه رفضت استقبال ركاب السفينة السياحية الألمانية عايدة فيتا أمس الخميس مضيفة أنها رست من قبل فى الفلبين وماليزيا وسنغافورة التى أعلنت جميعها عن وجود إصابات بالفيروس داخلها، ولم ترد شركة عايدة كروزيز مالكة السفينة على طلبات للتعقيب.

ورفضت فيتنام أيضا استقبال السفينة النرويجية "جييد" التى تشغلها شركة كروز لاين النرويجية القابضة، وقالت الشركة "بسبب المخاوف المتزايدة فيما يخص فيروس كورونا فى آسيا، الموانئ التى خططنا لزيارتها فى فيتنام لم تعد تستقبل سفنا سياحية".

ورفضت سلطات الموانئ فى فيتنام التعقيب وأحالت اتصالات من رويترز إلى مسؤولين محليين لكنهم لم يردوا أيضا على طلبات التعقيب.

وأودى فيروس كورونا بحياة 1380 شخصا معظمهم فى الصين موطن تفشى الفيروس منهم ثلاثة فى كل من اليابان وهونج كونج والفلبين.

 

 


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