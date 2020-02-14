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فحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة عاطل أدار ورشة لصناعتها فى إمبابة

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 ص
فحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة عاطل أدار ورشة لصناعتها فى إمبابة ورشة لتصنيع الأسلحة-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائي فى الجيزة على فحص أسلحة نارية وذخيرة تم ضبطها داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، فى منطقة إمبابة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لتسليمه النيابة العامة واستكمال التحقيقات، واعترف المتهم أنه استغل خبرته فى مجال الخراطة، لتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش، وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية.

 

وأضاف المتهم أنه حول شقته إلى ورشة لتصنيع الأسلحة، واستقبال عملائه الراغبين في الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية ترخيصها، مشيرًا أنه يشترى أسلحة صوتية المصرح ببيعها في المحلات، ويبدأ في تحويلها إلى أسلحة مطلقة أعيرة نارية، وبيعها بأسعار مرتفعة القيمة.

 

وقال المتهم إن صيته ذاع بين المسجلين خطر، وأرباب السوابق، حيث يترددون عليه لشراء الأسلحة، لكونه سابق اتهامه في عدة قضايا، ويرتبط بعلاقات بهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وكان تم القبض على المتهم بعد ورود معلومات لضباط قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة، تفيد تورط عامل خراطة له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بإمبابة، بإدارة ورشة لتعديل وتصنيع الأسلحة النارية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته فرد خرطوش، بندقية رش، 47 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالى، أجزاء وأدوات التصنيع، وبمواجهته اعترف بإدارته لمسكنه كورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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