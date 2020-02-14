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فايننشال تايمز: إيرباص تستعد لإطلاق طائرة جديدة صديقة للبيئة مطلع 2025

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:32 ص
فايننشال تايمز: إيرباص تستعد لإطلاق طائرة جديدة صديقة للبيئة مطلع 2025 إيرباص
أ ش أ

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ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن شركة (إيرباص) الأوروبية لصناعة الطائرات تستعد لإطلاق طائرة جديدة صديقة للبيئة، متوقعة أن يحدث ذلك مطلع 2025، وذلك فى إطار مساعيها لتحقيق أهداف صارمة منها الحد من الانبعاثات ودرء موجة متزايدة من الانتقادات بشأن التأثير البيئى للطيران، وقال الرئيس التنفيذى للشركة جيوم فورى - فى مقابلة مع الصحيفة البريطانية - "أرى أن عام 2025 هو بداية أن أكون فى وضع يسمح لى بإطلاق برنامج جديد، مما يعنى أن دخول هذه الطائرة صديقة البيئة إلى الخدمة سيكون فى بداية العقد المقبل، وفى رأيي، هذا هو التوقيت المناسب الذى أرى فيه فرصة سانحة لتقارب التقنيات التى تختلف بشكل كبير وعلى نحو أفضل من اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذى لـ"إيرباص" كان محقًا فى رغبته فى التطلع إلى المستقبل، بعد مرور 10 أشهر على توليه منصبه، لافتة إلى أن ماضى الشركة لم يكن مزدهرا للغاية.


واستشهدت الصحيفة البريطانية بإعلان المجموعة أمس عن تراجع حاد فى خسائر الشركة بعد تسوية دولية بقيمة 3.6 مليار يورو فى قضية رشوة وفساد فضلا عن 2ر1 مليار يورو فى صورة رسوم جديدة على مشاكل فى طائرة النقل العسكرية من طراز (إيه 400 إم) سيئة التقييم.. لافتة إلى أن تصريح الرئيس التنفيذى لـ"ايرباص" يبدو جريئا بشكل غير معتاد.

يذكرأن ، أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطيران، خلال معرض سنغافورة الجوي، عن نموذج مصغر لجناح طائرة يهدف إلى دراسة تصاميم جديدة لطائرات أقل استهلاكا للوقود، ويعد هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم "مافيريك"، بمثابة نموذج أولى للتحقّق من جدوى هذا المفهوم الذي لديه "القدرة على تقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20 % بالمقارنة مع الطائرات الحالية بممر واحد"، مثل "بوينج 737" و"إيه 320، على ما أشارت "إيرباص" في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأطلق النموذج الأولي من هذه الطائرات في العام 2017 بسرية تامة، ونفذت الرحلة الأولى في يونيو 2019، علما أن طوله يبلغ المترين وعرضه 3.2 أمتار، وهو على شكل حرف V يعلوه ذيلان يتضمنان المحركات.

وقال جان-بريس دومون، نائب رئيس شركة "إيرباص" والمسؤول عن قسم الهندسة في البيان، "على الرغم من عدم وجود جدول زمني مُحدد لوضعه في الخدمة، إلا أن العرض التقني قد يساعد في تطوير تصاميم لهياكل الطائرات التجارية المخصصة لمستقبل بيئي أكثر استدامة في صناعة الطيران".


المملكة المتحدة

إيرباص

بريطانيا

طائرات

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