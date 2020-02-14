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غلق 8 مخابز سياحية بالمنوفية لممارستهم النشاط دون ترخيص

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:27 ص
غلق 8 مخابز سياحية بالمنوفية لممارستهم النشاط دون ترخيص حملة على المخابز - ارشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق 8 مخابز سياحية بقري مركز ومدينة الشهداء لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع شرطة المرافق، علي أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص اللازم.

جاء ذلك بناء علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بمرور مفتشى حماية المستهلك بإدارة تموين الشهداء، حيث تبين قيام عدد 8 مخابز سياحية بدنشواى وبندر الشهداء وسرسنا وميت شهالة بإدارة وتشغيل المخابز بدون ترخيص.

وقد أكد المحافظ علي استمرار شن الحملات التموينية مع تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد قرر غلق 8 مستودعات غاز لمدة تتراوح بين شهر إلي 4 شهور بمختلف نواحي المحافظة علي أن يتم تنفيذ العقوبات بالتناوب بين المستودعات الكائنة بالوحدة المحلية الواحدة مع إسناد الحصة لشركة بوتاجاسكو.

حيث قرر المحافظ غلق  2 مستودع غاز لمدة 4 أشهر بقري بابل بمركز تلا وزاوية الناعورة بالشهداء ، وغلق آخر لمدة 3 أشهر بمدينة منوف لقيامهم بالتصرف في كميات كبيرة من الأسطوانات، غلق 4 مستودعات غاز لمدة شهرين بقري كفر القلشي وكفر بتبس بتلا وأشليم بقويسنا وكفر المصيلحة بشبين الكوم وذلك لعدم الاحتفاظ بالسجلات والتصرف في كمية كبيرة من الأسطوانات ، كما تم غلق مستودع غاز لمدة شهر واحد بناحية بهناي بالباجور لقيامه ببيع أسطوانات بأزيد من السعر الرسمي ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وتنفيذاً للعقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 184 لسنة 2017 .

كما شمل القرار غلق مخبز سياحي يدار بدون ترخيص بناحية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء لحين استخراج التراخيص اللازمة للتشغيل من الجهات المختصة .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية حفاظاً علي حقوق المواطنين .

 

 


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