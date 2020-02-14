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غلق معمل تحاليل وعيادة طبية غير مرخصين فى أسيوط خلال حملة رقابية

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:02 م
غلق معمل تحاليل وعيادة طبية غير مرخصين فى أسيوط خلال حملة رقابية تشميع - ارشيفية
أسيوط - ضحا صالح

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كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة عليها والتأكد من حصولها علي كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تسعي إلي توفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضي في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قامت بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديروط بحملة مفاجئة علي المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق مركز ديروط حيث تم المرور علي عدد من العيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل والمراكز الطبية وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع معمل تحاليل طبية وعيادة خاصة لعدم وجود تراخيص وتم إنذار الطبيب إداريًا مؤكدًا على استمرار تكثيف الجهود المبذولة من الإدارات الرقابية المختلفة بالمديرية علي جميع المنشآت بالمحافظة سواء الطبية أو الغذائية أو غيرها بناء علي توجيهات محافظ أسيوط حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين المترددين علي المستشفيات والعيادات الخاصة بأسيوط.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد أكد علي استمرار حملات الرقابة على مختلف الاسواق بالقرى والمراكز لمراقبة أسعار السلع والتصدي لمحاولة تهريب المواد التموينية المدعمة للإتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه فضلا عن حملات ضبط الاسعار، محاربة الغش التجاري والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالاسواق والمحال التجارية وتوقيع العقوبات الرادعة علي المخالفين.

 

 

 


اسيوط

صحة اسيوط

حملة مفاجئة

المنشآت الصحية

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