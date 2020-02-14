عمومية المهن الطبية ترفض ميزانية الاتحاد بالأغلبية

كتبت آية دعبس

شهدت الجمعية العمومية العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية، مشادات كلامية بين المشاركين بفعاليات الجمعية العمومية، وذلك لتمسكهم برفض ميزانية الاتحاد خلال الأعوام من 2013 وحتى 2018، حيث أكد أعضاء الجمعية أنه لم يتم طرح تقرير الجهاز المركزى على العمومية قبل انعقادها ليتثن لهم دراستها والموافقة عليها أو رفضها.

وطرح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته حول ميزانية اتحاد نقابات المهن الطبية، بداية من عام 2013 وحتى 2018 ، مؤكدا على وجود مجموعة من المخالفات الإدارية، و التى من أبرزها عدم وجود هيكل تنظيمي للاتحاد، طبقا لنص القانون المعمول به بالاتحاد، مشيرا إلى أنه يطالب بوجود هيكل منذ 6 سنوات، ولم يتم الاستجابة له حتى الآن، مؤكدا عدم إمكانية استمرار عمل الاتحاد دون هيكل تنظيمي.

وأجرت الجمعية العمومية العادية، تصويت على الميزانيات، وتم رفض الميزانية بالأغلبية، وذلك بعد تكرار التصويت على الميزانية.

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

وشهدت بداية الجمعية العمومية مشادات كلامية، بعد اعتراض الدكتور محمد اللواتى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على عدم إدراج بند خاص برفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستنكرا إهمال اتحاد المهن الطبية لمثل هذا الأمر، رغم عضوية نقابة الصيادلة للاتحاد.

ومن المقرر أن يطرح الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، مجموعة من المقترحات لحل أزمات شركات الاتحاد، والتى من أبرزها: الاكتفاء بعضو واحد من مجلس الاتحاد، كمراقب داخل كل شركة، وباقى الأعضاء يتم ترشيحهم من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، ومن خارج مجالس النقابات الأربعة، صرف أرباح ممثلى الاتحاد بالشركات، لصالح خزانة الاتحاد، ووضع حد أقصى لبدلات الحضور، وذلك لضبط إيقاع العمل باتحاد المهن الطبية، ويتلافى وجود أى شبهات فى المستقبل، مؤكدا على استمرار المحاسبة والتحقيق فى أزمة شركة الثروة الحيوانية التابعة للاتحاد، إلا أنه فى المقابل لابد من وجود هيئة وإدارة تمنع وجود وتكرار تلك المشكلات، وسيتم عرض ذلك على الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.