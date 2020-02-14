سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 16 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:41 م
ضبط 16 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور16 سائقا من قائدى سيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 16 حالة إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات.

وهم "محسن.ش.ع"25 عام سائق مقيم الحدائق القاهرة و"عادل.ا.ح"49 عام سائق مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد و"مصطفى.م.ع"31 عام طالب مقيم دائرة مركز ابوصوير و"احمد.م.ع"23 عام طالب مقيم السماكين دائرة مركز الاسماعيلية و"احمد.ص.ال"29 عام حاصل على دبلوم تجارة مقيم فيصل محافظة السويس و"عبدالرحمن .ال.ث"30 عام حاصل على دبلوم صنايع مقيم فيصل محافظة السويس و"حسن.م.ح"39 عام سائق مقيم كفر جاويش الزقازيق شرقية و"مصطفى.ف.ال"50 عام بدون عمل مقيم ميت غمر محافظة الدقهلية و"على .س.ع"33 عام بدون عمل مقيم رمانة شمال سيناء و"احمد.م.م"28 عام سائق مقيم المجاورة الوسطى دائرة مركز القنطرة شرق و"حمادة.ال.م"36 عام سائق مقيم عين غصين دائرة مركز الاسماعيلية و"ايهاب.ع.ع" 45 عام مقيم عرايشية مصر دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"نبيل.ر.م" 41 عام سائق مقيم دائرة مركز القنطرة و"محمود.ا.م"27 عام طالب مقيم السماكين الجديدة دائرة مركز ابوصوير و"محمد.ال.ح"32 عام حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم منيا القمح محافظة الشرقية و"احمد.ن.م"20 عام بدون عمل مقيم ابوحماد شرقية

تم التحفظ على السائقين والسيارات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


اخبارمصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

الاسماعيلية

تعاطى مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة