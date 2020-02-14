ضبط 16 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور16 سائقا من قائدى سيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 16 حالة إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات.

وهم "محسن.ش.ع"25 عام سائق مقيم الحدائق القاهرة و"عادل.ا.ح"49 عام سائق مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد و"مصطفى.م.ع"31 عام طالب مقيم دائرة مركز ابوصوير و"احمد.م.ع"23 عام طالب مقيم السماكين دائرة مركز الاسماعيلية و"احمد.ص.ال"29 عام حاصل على دبلوم تجارة مقيم فيصل محافظة السويس و"عبدالرحمن .ال.ث"30 عام حاصل على دبلوم صنايع مقيم فيصل محافظة السويس و"حسن.م.ح"39 عام سائق مقيم كفر جاويش الزقازيق شرقية و"مصطفى.ف.ال"50 عام بدون عمل مقيم ميت غمر محافظة الدقهلية و"على .س.ع"33 عام بدون عمل مقيم رمانة شمال سيناء و"احمد.م.م"28 عام سائق مقيم المجاورة الوسطى دائرة مركز القنطرة شرق و"حمادة.ال.م"36 عام سائق مقيم عين غصين دائرة مركز الاسماعيلية و"ايهاب.ع.ع" 45 عام مقيم عرايشية مصر دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"نبيل.ر.م" 41 عام سائق مقيم دائرة مركز القنطرة و"محمود.ا.م"27 عام طالب مقيم السماكين الجديدة دائرة مركز ابوصوير و"محمد.ال.ح"32 عام حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم منيا القمح محافظة الشرقية و"احمد.ن.م"20 عام بدون عمل مقيم ابوحماد شرقية

تم التحفظ على السائقين والسيارات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.