ضبط 140 مخالفة تموينية بحملات مكثفة على الأسواق والمخابز فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تفتيشية مكثفة على الاسواق وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن المديرية شنت حملات بالإدارات التموينية المختلفة، أسفرت عن ضبط 140 مخالفة تموينية.

حيث قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، واشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير عدد 13 محضر متنوع للمخابز المخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، محضرين لمخابز افرنجية بدون ترخيص، سحب عينات دقيق بلدى وقمح وردة ناعمة من المطاحن وإرسالها للتحليل.

على الجانب الآخر قامت ادارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة و إشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير عدد 15 محضر متنوع لمخابز مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و عدد 3 محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين.

كما قامت إدارة العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة وإشراف محمد العدوى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير عدد 24 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و4 محاضر لمخابز بلدية متوقفة عن العمل بدون اذن مسبق من التموين، تحرير محضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر عدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

من ناحية اخرى قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة وإشراف نبيل مفيد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة.

كما تم تحرير محضرين لمخبزين أفرنجيين بدون ترخيص، محضرين عدم الإعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق، محضرين عدم حمل شهادات صحية، محضرين عدم اخطار عن حركة المواد البترولية، محضرين عدم الاخطار عن حركة المواد الغذائية بالثلاجات.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة وإشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 26 محضر لمخابز بلدية منها 13 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير محضرين عدم اخطار عن حركة المواد البترولية ، 4 محاضر احوال تنفيذا لقرار النيابة.