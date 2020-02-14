ضبط مدير محطة لقيامه ببيع 43 طن غاز صب فى السوق السوداء بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية منها ضبط محمد ا ي ا 48 سنة مدير مسئول محطة ويقيم دائرة مركز المنشاة لتجميعه كمية من أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء والتصرف فـي " 43" طن و615 كجم غاز صب وتم ضبط " 10818" أسطوانة بوتاجاز.

كما تم ضبط " 10" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 3" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 7 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وجـــار الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــة.

كانت مديرية أمن سوهاج قد شنت قبل ذلك، حملة تموينية مكبرة وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 46 قضية تموينية، من بينها ضبط "كمال ك ب م" 46 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز سوهاج، لحيازته وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون غطاء شاش، وتم ضبط "50" كيلو جرام لحوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.