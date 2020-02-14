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ضبط لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من الطلاب ببنى سويف

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:23 م
ضبط لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من الطلاب ببنى سويف حبس - ارشيفية
بني سويف أيمن لطفي

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ضبطت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف اليوم الجمعة عاطلا، تخصص في سرقة التليفونات المحمولة من الطلاب أثناء سيرهم بالشوارع.

وتلقى العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن بلاغات متعددة من أهالي مدينة الفشن، تفيد قيام شخص مجهول باختطاف أجهزة المحمول من أبنائهم أثناء ذهابهم إلي الدروس الخصوصية وعودتهم إلى المنازل.

بإبلاغ اللواء حمدي فرج مساعد مدير أمن بني سويف، أخطر اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية،  مدير أمن بني سويف، فأمر بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية اللص وضبط

وضم فريق البحث كلا من المقدم أحمد وزير مفتش مباحث الجنوب  والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن والنقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين إبراهيم معاوني المباحث.

ودلت التحريات أن وراء  حوادث سرقة تليفو نات المحمول من الطلاب أثناء سيرهم في شوارع المدينة، أحمد . ح ، 32 سنه، عاطل مقيم بمدينة الفشن.

وبعد تقنين الإجراءات و الحصول على إذن من النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم واصطحابه إلي مركز الشرطة واعترف بارتكاب وقائع سرقة عشرة أجهزة محمول من  طلاب المدارس الإعدادية والثانوية مستقلا دراجة بخارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.

 

 

 

 


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