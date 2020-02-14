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ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مصنع بالمقطم

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:34 م
ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مصنع بالمقطم مستلزمات طبية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كميات ضخمة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مصنع بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط مباحث إدارة التموين، من ضبط  مسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المصنع بدون ترخيص , وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية،. مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
 
_التموين مصنع مستلزمات طبية (20)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (20)
 
 وعثر بداخل المصنع على" 30 ألف  قطعه ( مفارش , جاونات عمليات , شاش ) والمستخدمين فى العمليات الجراحية،  20 ألف متر شاش طبي ،  12 ألف دبل فيس لاصق ، 10 أدوات تصنيع ( مقص , ماكينه خياطه , ماكينه لحام , بنك، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط كميات من الأدوية المهربة جمركيا والمحظور تداولها داخل صيدلية بدون ترخيص بالظاهر، وحرر محضر بالواقعة.
 
_التموين مصنع مستلزمات طبية (17)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (17)

 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموین بالتنسیق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتیش الصیدلي بمدیریة الشئون الصحیة بالقاھرة، من ضبط "ا. م" ،  20 سنة، مسئول عن صیدلیة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاھر، لقیامھ بإدارة الصیدلیة بدون ترخیص وحیازتھ عقاقیر طبیة غیر مسدد عنھا الرسوم الجمركیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولھا داخل البلاد وذلك بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة. 
 
وعثر بداخل الصیدلیة على" 34  عبوة أدوية مختلفة الأنواع " مؤثرة على الحالة النفسیة ،53 عبوة أدویة مختلفة الأنواع " مھربة جمركیا وغیر مسجلة بوزارة الصحة " وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا. 
 
 
 
_التموين مصنع مستلزمات طبية (12)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (12)

_التموين مصنع مستلزمات طبية (6)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (6)

_التموين مصنع مستلزمات طبية (1)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (1)

_التموين مصنع مستلزمات طبية (13)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (13)

_التموين مصنع مستلزمات طبية (9)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (9)

_التموين مصنع مستلزمات طبية (21)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (21)

_التموين مصنع مستلزمات طبية (16)
_التموين مصنع مستلزمات طبية (16)
 
 
 

مباحث القاهرة

مصنع ادوية

المقطم

ادوية مجهولة المصدر

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