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ضبط طن ملح منتهى الصلاحية و41 طن بلح مجهول المصدر بالإسكندرية

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:44 ص
ضبط طن ملح منتهى الصلاحية و41 طن بلح مجهول المصدر بالإسكندرية ملح - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالاسكندرية، عن ضبط طن و 50 كجم ملح منتهى الصلاحية طعام داخل مصنع لتجهيز وحفظ الخصروات و تعبئتها فى محلول ملحى ،جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بالاسكندرية ، بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة و السلع مجهولة المصدر، حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة 

و أشار بيان صادر من مديرية التموين بالاسكندرية، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية طن و 50 كجم ملح منتهى الصلاحية طعام  داخل مصنع لتحهيز وحفظ الخصروات و تعبئتها فى محلول ملحى.

من جهه أخرى تم ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص و تم تحريز كمية 41 طن بلح غير مدون عليه بيانات و مجهول المصدر ، ضبط بدال تموينى لتجميعه سلع تموينية زيادة عن الرصيد نتيجة الجرد الفعلى للمحل تقدر 14136 جنيها و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

و كان محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ، بالاسكندرية قد قام بجولات على الانشطة التموينية المختلفة بمناطق غرب و الدخيلة و العجمى ، و شملت الجولات المرور و التفتيش على المجمعات الاستهلاكية و التأكد من توافر السلع التموينية و السلع الغذائية المختلفة و متابعة صرف التموين و فرق النقاط للمواطنين و الاستماع الى مشاكل المواطنين و العمل على حلها فورى و مراجعة تواريخ الصلاحية و اوزان عبوات السكر و الارز المنصرف للمواطنين المرور على محلات البقالة و مراجعة تواريخ الصلاحية و سلامة السلع المعروضة و التأكد من وجود بيان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

 

 


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