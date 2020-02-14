سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق بحوزته 65 طربة حشيش في محطة سكة حديد رمسيس

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:11 م
ضبط سائق بحوزته 65 طربة حشيش في محطة سكة حديد رمسيس المتهم عقب ضبطه وبحوزته المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الخدمات الأمنية، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) ، حيث عثر بحوزته على (65 طربة لمخدر الحشيش بداخل حقيبة ضمن أمتعته ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .

 

و بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط ، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف حتى يتمكن من التواصل مع عملائه ، وتم تخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق .

 

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 


ضبط سائق

مخدر الحشيش

اتجار المخدرات

الخدمات الأمنية

أخبار الحوادث

أخبار عاجله

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة