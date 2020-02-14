ضبط سائق بحوزته 65 طربة حشيش في محطة سكة حديد رمسيس

كتب محمود عبد الراضي _ عبد الله محمود

تمكنت الخدمات الأمنية، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) ، حيث عثر بحوزته على (65 طربة لمخدر الحشيش بداخل حقيبة ضمن أمتعته ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .

و بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط ، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف حتى يتمكن من التواصل مع عملائه ، وتم تخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق .

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.