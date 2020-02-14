ضبط ثلاثة بأسلحة نارية فى القليوبية.. واثنين آخرين بحوزتهما حشيش

القليوبية - نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخيرة غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي الأسلحة النارية، أسفرت الحملة عن ضبط كل من:"احمد.ا"33 سنة، السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات – مشاجرة – ضرب "وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 25 جرام ومبلغ مالى 190 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.. تحرر عن ذلك المحضر رقم 90 لسنة 2020م جنايات أ د ط مركز طوخ .

و"احمد.ع"41 سنه، وبحوزته سلاح ناري بندقيه خرطوش وعدد 4 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع،تحرر عن ذلك المحضر رقم 101 لسنة 2020م جنايات أ د ط قسم أول شبرا الخيمة،و"سعيد.ع" 29 سنة عاطل.

وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 759 لسنة 2020م إدارى مركز قليوب، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألقي فيه ضباط مكافحة المخدرات في القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر بدائرة مركز شرطة طوخ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم حازم سعد رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية بضبط كلاً من :-"ا.م"60 سنه،عاطل ومقيم دائرة مركز طوخ ،السابق اتهامه في عدد 16 قضية ( مخدرات – مشاجرة – سلاح بدون ترخيص، و"م.ا" 30سنه، عاطل ومقيم ذات العنوان ، السابق اتهامه فى قضية مخدرات وبحوزتهما كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 400 جرام ومبلغ مالى 1185 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.