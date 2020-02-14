صور.. مصرع 13 طفلًا بينهم رضع فى حريق بدار أيتام فى هايتى

بورت أوبرنس أ ش أ

لقى ما لا يقل عن 13 طفلًا مصرعه، من بينهم رضع، من جراء حريق اندلع فى دار أيتام بمنطقة كينسكوف الواقعة خارج العاصمة بورت أوبرنس بهايتى، والتى تديرها مجموعة غير هادفة للربح تتحذ من بنسلفانيا مقرًا لها.

وقالت إحدى عاملات رعاية الأطفال تدعى روز-مارى لويس - فى تصريحات نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - إنها رأت 13 جثمانًا لأطفال يتم انتشالهم خارج دار الأيتام، موضحة أن الحريق نشب نحو الساعة 9 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلى للبلاد، وأن رجال إطفاء الحريق استغرقوا ما يقرب من ساعة وخمس دقائق للوصول إلى موقع الحادث.

وأضافت العاملة أن من بين الضحايا القتلى، سبعة أطفال رضع تقريبًا، ونحو ستة آخرين أعمارهم حوالى 10 أو 11 عامًا، لافتة إلى أن دار الأيتام كانت تستخدم الشموع للإضاءة نظرًا لوجود مشاكل فى مولد الكهرباء.

وأعرب العمال بدار الأيتام الذين كانوا متواجدين بالموقع عن اعتقادهم أنه لا يزال جثمانان لطفلين رضيعين بالداخل، كما يحاول عمال الطوارئ انتشالهما.



الدخان يخرج من بقايا الدار



النيران أتت على محتويات الدار



النيران دمرت محتويات الدار



حريق بدار أيتام فى هايتى



رجال الاطفاء داخل دار أيتام بهايتى



سيدة تبكى عقب الحادث



سيدة تصرخ جراء الحادث



فرض طوق أمنى بمحيط الدار