صور.. فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة "عينك فى عنينا" بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

نظمت مؤسسة خيرية مع محافظة المنوفية وتحت رعاية مجلس الوزراء قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة "عينك فى عنينا " بقرية دمليج مركز منوف، حيث تم فحص ما يقرب من 1000 حالة من أمراض العيون وتم توزيع الأدوية علي من ثبت طبياً احتياجه لها وكذا عمل النظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للمرضي بالمجان يتم تحديدها من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتهدف مبادرة عينك في عنينا القضاء علي مسببات العمي من خلال القوافل التي تنظمها المؤسسة للوصول إلى دعم مختلف شرائح المجتمع الغير قادرين بمختلف أنحاء الجمهورية وكذا رفع الوعى لديهم بخطورة أمراض العيون ومدى أهمية الكشف عليها حفاظاً على الصحة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على توفير الرعاية الطبية المناسبة للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية وذلك من خلال تنظيم عمل القوافل الطبية المختلفة بقري المحافظة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد علي استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتي قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم فحص 1100مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة الثالثة عشر بمركز شباب الباجور يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي.

وتابع أن القافلة الثالثة عشر استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمل المبادرة، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية واستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.