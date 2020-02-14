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صور.. علامات مرورية إرشادية باللغات بمحيط الأهرامات فى الجيزة

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:15 م
صور.. علامات مرورية إرشادية باللغات بمحيط الأهرامات فى الجيزة علامات ارشادية باللغات
كتب محمود عبد الراضى

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رصد عدداً من المواطنين صور لعلامات إرشادية متواجدة في معظم شوارع الجيزة، وضعتها الإدارة العامة لمرور الجيزة للتسهيل على المواطنين والأجانب، حيث تم الكتابة عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

وتسهل العلامات الإرشادية وصول الأجانب لمنطقة الأهرامات بشكل متحضر وراقي ملفت للانتباه، فضلاً عن وجود إضاءات جذابة باللوحات الإرشادية، على الطريقة العالمية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار عملية التطوير والتحديث التي تتبناه مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء طارق مرزوق واللواء محمود عبد الرازق، حيث تشهد منظومة المرور عملية تطوير على نطاق واسع، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتطويع التكنولوجيا لصالح العمل الأمني، بما يسهل على المواطنين ويخفف العناء عن كاهله.

وشهدت شوارع الجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية بكافة المحاور والطرق الرئيسية منذ الصباح الباكر، مع التواجد الأمني لرجال المرور والقيادات الأمنية على مدار الساعة، وتحريك أقوال أمنية والأوناش لرفع أية أعطال من الطرق، وتسهيل حركة المرور.

وساهم وجود رجال المرور المكثف في الشوارع وبالطرق المؤدية للمساجد الكبرى بالمحافظة لتحقيق سيولة مرورية كبيرة، وسط استحسان من قبل المواطنين.

يذكر أن وحدات تراخيص المرور في الجيزة، شهدت تطوير وتحديث كبير خلال الأيام الماضية، لا سيما تزامناً مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 68، الذي يعيد للأذهان ملحمة رجال الشرطة في الإسماعيلية عندما تصدوا ببسالة للمحتل الإنجليزي وسطروا ملحمة بطولية ستظل راسخة في وجدان وضمير الوطن.

 

علامات ارشادية
علامات ارشادية

 

لوحات إرشادية لأهرامات الجيزة
لوحات إرشادية لأهرامات الجيزة

 

لوحات ارشادية لشارع الملك فيصل
لوحات ارشادية لشارع الملك فيصل

 

 


المرور

الإدارة العامة للمرور

مرور الجيزة

تطوير مرور الجيزة

اخبار المرور

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