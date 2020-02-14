سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يرحب بالحكومة الجديدة

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:37 م
صور.. رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يرحب بالحكومة الجديدة جونسون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون حكومته الجديدة اليوم الجمعة، متعهدا بأن تكون عند حسن ظن الناخبين من خلال تحسين البنية التحتية ومكافحة الجريمة وبناء المزيد من المستشفيات، وقال جونسون للوزراء قبل التقاط الصور الفوتوغرافية معهم "من الرائع أن أراكم جميعا هنا ونهنئكم جميعا".

وأضاف "علينا أن نكون على مستوى ثقة الناس الذين صوتوا لنا بأعداد هائلة".

اجتماع رئاسة الوزراء البريطانية
اجتماع رئاسة الوزراء البريطانية

 

وأعاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، تشكيل حكومته، أمس الخميس، بتعيين فريق يأمل أن ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ويحل الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين أو في الدولة ككل، والتعديل الوزارى ليس من المتوقع أن يكون بالحجم الذي أشار إليه بعض المعلقين، استنادا إلى رغبة مستشاره البارز دومينيك كامينجز في إعادة تنظيم جذرية للحكومة، وصرح مسؤول بمكتب رئيس الوزراء بأن جونسون يرغب في ضم كفاءات جديدة، خاصة من النساء، إلى قائمة وزراء الدولة في حين سيكافئ أنصاره المخلصين الذين ساعدوه على الفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات العام الماضي، ومن غير المتوقع حتى الآن أن يحدث جونسون تغييرا كبيرا لكنه بدأ التعديل بعزل جوليان سميث وزير شؤون أيرلندا الشمالية الذي توسط قبل شهر واحد فقط في عودة حكومة إلى أيرلندا الشمالية بعد 3 سنوات من انهيار اتفاق لاقتسام السلطة.

وقال مصدر من مكتب جونسون "رئيس الوزراء يريد أن يرسي تعديله الوزارى الأسس لحكومة اليوم والغد".

وأضاف "يريد أن يقدم جيلا من الكفاءات سيترقى في السنوات المقبلة، وسيكافئ أعضاء البرلمان الذين عملوا جاهدين على تنفيذ أولويات حكومته للنهوض بالبلاد بأكملها وتحقيق التغيير الذى أيده الناس العام الماضي".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

وقال العديد من مسؤولى حزب المحافظين إن الوقت الآن غير موات للتغيير الحكومي الكبير الذي كان الكثيرون يتوقعونه. وكان كامينجز، الذى عمل مع جونسون على حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يدعو منذ فترة طويلة لتغيير جذري.

بوريس جونسون (2)
بوريس جونسون 

 

لكنهم قالوا إن ذلك سيكون مكلفا للغاية ومعطلا كذلك في وقت يتعين على جونسون أن يبقى فيه على علاقة طيبة بالناخبين الذين أعطوه أغلبية كبيرة وكان كثيرون منهم من المؤيدين التقليديين لحزب العمال المعارض.

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

 

جونسون
جونسون

 

روبرت بوكلاند وزير العدل
روبرت بوكلاند وزير العدل

 

وزير الشئون الخارجية البريطانية دومينيك راب
وزير الشئون الخارجية البريطانية دومينيك راب

 


بريطانيا

جونسون

الحكومة البريطانية

بوريس جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة