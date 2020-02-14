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صور.. بنك للحب فى سلوفاكيا يحفظ قصص العشاق منذ الحرب العالمية الثانية

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:18 ص
صور.. بنك للحب فى سلوفاكيا يحفظ قصص العشاق منذ الحرب العالمية الثانية سلوفاكيا
رويترز

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افتتح فى سلوفاكيا بنك طريف للحب يحوى مقتنيات عزيزة مثل خواتم الزواج ورسائل الحب من زمن الحرب العالمية الثانية وتذاكر أول فيلم شاهده المحبان، وأقيم المعرض فى قبو فى مدينة "شتياونتسا" يكسو جدرانه 2900 بيت من قصيدة رومانسية، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، واستلهمت فكرة المعرض من قصيدة "مارينا"، التى ترجع إلى عام 1846 وتخلد ذكرى فتاة أجبرها أبواها على الزواج من رجل غير الطالب والشاعر الفقير آندريه سلادكوفيتش.

ويوافق اليوم الجمعة 14 فبراير، موعد احتفال العالم بـ"يوم الحب" أو "عيد الحب"، الذى يتبادل فيه المحبون التهاني، بإرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم، وتختلف تلك العادات بين دولة وأخرى.

بنك الحب بسلوفاكيا
بنك الحب بسلوفاكيا

 

وينتظر العشاق الـ Valentines Day أو عيد الحب للإحتفال به سواء بشراء الهدايا المختلفة من زهور حمراء ودباديب وغيرها من أشكال الهدايا، والذهاب لأحد الأماكن الرومانسية والجلوس على ضفاف النيل على ضوء الشموع والقمر وتبادل الكلمات الرومانسية المعبرة عن حبهم لبعضهم، ولكن بعض الأشخاص لا يعترفون بالإحتفال بعيد الحب لإعتقادهم بأنه شيء مبالغ فيه، وذلك لطبيعتهم الجادة، وقد يتعلق الأمر أيضاً بالصفات الشخصية لأبراجهم، ولذلك أشار تقرير نشر بموقع "bustle"، إلى بعض الأبراج الفلكية التي لا تفضل الإحتفال بعيد الحب.

بنك الحب بسلوفاكيا
بنك الحب بسلوفاكيا

 

بنك العشاق فى سلوفاكيا
بنك العشاق فى سلوفاكيا

 

حبيبان فى بنك الحب
حبيبان فى بنك الحب

 

رسائل الحب ببنك الحب
رسائل الحب ببنك الحب

 

قبلة فى بنك الحب
قبلة فى بنك الحب

 

قصص العشاق فى بنك الحب
قصص العشاق فى بنك الحب

 

قلوب عيد الحب
قلوب عيد الحب

 

قلوب
قلوب

 

مقتنيات العشاق
مقتنيات العشاق

 


سلوفاكيا

عيد الحب

يوم الحب

بطاقات عيد الحب

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