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صور.. الدباديب والإكسسوارات أشهر هدايا عيد الحب فى القليوبية

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:40 ص
صور.. الدباديب والإكسسوارات أشهر هدايا عيد الحب فى القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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عيد الحب من أهم الأعياد التى يحرص فيها الجميع على تبادل التهانى والهدايا، حيث يحتفل به العالم أجمعه كتعبير عن توطيد العلاقات، ويحتفل بذلك العيد الكثير من الشباب والفتيات بكل الأعمار.

ففى مدينة بنها بمحافظة القليوبية اكتظت المحال بالهدايا مختلفة الأشكال والأنواع بجانب أشكال متنوعة من الساعات والإكسسوارات التى يحرص الشباب والفتيات على شرائها للاحتفال بها بعيد الحب.

الدباديب والبراويز وبوكس الإكسسوارات (1)

ويقول محمود فتحى أحد الباعة لليوم السابع، إن مثل تلك الأعياد يتزايد الإقبال على الشراء والفتيات الأكثر شراء، ويتم ترويج الكثير من الهدايا مثل البراويز والدباديب مختلفة الأحجام، مضيفا أن هناك بعض البوكسات والتى يترواح ثمنها من 200 إلى 300 جنيه، ويكون بها ساعة بجانب بعض الإكسسورات وكارت تهنئة ويتم تزيينه للمشترى ليقدم هدية مكتملة.

وأشار "محمود" إلى أنه كل عام تختلف الهدايا عن العام الذى يسبقه، متابعا أن هدايا الورود قلت وأصبح الإقبال على الهدايا الأخرى مثل البراويز أو المجات التى تحمل الأسماء والصور، ويطلب الذين يشترونها توثيق التاريخ عليها.

الدباديب والبراويز وبوكس الإكسسوارات (2)

وأكمل أحمد على، صاحب محل بشارع كلية التجارة بمدينة بنها، أن عيد الحب يكون الإقبال عليه كثيرا من أى يوم آخر، حيث تشهد المحال رواجا شديدا خاصة من طلاب الكليات الذين يبادرون بشراء الساعات أو البرفانات بجانب كروت التهنئة، مضيفا أن الأسعار تكون فى متناول الجميع وعلى حسب ما يريد شراؤه من هدية، كما أن الهدايا أشكال الدباديب الأكثر رواجا بعيد الحب، وخاصة ذات الحجم الكبير ويتهاتف الكثير من الفتيات والشباب لشرائها.

الدباديب والبراويز وبوكس الإكسسوارات (3)

وتابع محمد حلمى، بائع ورد أن الورد له زبائنه من أصحاب الذوق الرفيع وأن عيد الحب معروف بالورد وخاصة الألوان البيضاء والحمراء، لكن اختلف بتلك الفترات كثيرا فالأذواق تغيرت وأصبح القليل من يشترى بوكيه ورد إلا فى مناسبات الخطوبة أو الزفاف ويوجد من يشترى بالوردة والذى يتراوح سعرها من 5 إلى 7 جنيهات، مضيفا أن أسعار الورد تبدأ من 75 إلى 200 جنيه.

الدباديب والبراويز وبوكس الإكسسوارات (4)
 

 

الدباديب والبراويز وبوكس الإكسسوارات (5)
 

 

الدباديب والبراويز وبوكس الإكسسوارات (6)
 

 

الدباديب والبراويز وبوكس الإكسسوارات (7)

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