صور.. اختتام معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات بالغردقة لمناقشة قضايا المرأة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، عن ختام مشاركة 10 طلاب وطالبات بحضور الدكتور أحمد جمال عيد منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك فى معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية التابع للمجلس القومى للمرأة، وذلك بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادى وشبكة تثقيف الأقران بمصر، التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك فى الفترة من 9 إلى 13 فبراير 2020 بمدينة الغردقة، حيث يناقش المعسكر قضايا الصحة الإنجابية والعنف القائم على اختلاف النُوع الاجتماعي، وذلك من خلال عقد مجموعة من الندوات والتدريبات التفاعلية.

وقال الدكتور أحمد جمال عيد منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، إنه ضم المعسكر 80 طالب وطالبة ومُنسقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة من ستة جامعات مصرية (جامعة أسوان - جامعة الأقصر - جامعة جنوب الوادى - جامعة سوهاج - جامعة الوادى الجديد - جامعة السويس)، حيث شارك وفد من جامعة الأقصر مكون من 10 طلاب وطالبات من مختلف الكليات.

وأضاف الدكتور أحمد جمال عيد – فى بيان صحفى – أنه خلال هذا المعسكر قام الطلاب والطالبات بحضور الدورات والندوات التي تضم المسرح التفاعلي لاكتساب مهارات تثقيفية جديدة حول قضايا المرأة، وتدريبهم على العروض التفاعلية الهادفة وذلك تمهيداً لعرضها بجامعة الأقصر ونقل معارفهم إلى أقرانهم من الطلاب.

وكانت جامعة جنوب الوادى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، نظمت فعاليات المعسكر التدريبي بعنوان "معسكر جيل المساواة" من خلال تعزيز دور الجامعات وبالأخص وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتى تم إنشاؤها بالجامعات المصرية الحكومية عام 2016، ووصل عددها 21 وحدة لتنفيذ عدد من الأنشطة الداعمة لجهود الجامعة، والتى تعكس مدى حرصها على تحسين وضع المرأة والفتاة وتقديم الدعم الكامل وتوفير بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجامعات المصرية الحكومية، بما يحقق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى أقرها رئيس الجمهورية في مارس 2017، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 بالتركيز بالهدف الخامس المعنى لتمكين كافة النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشارك فى فعاليات المعسكر شباب ووفود من 6 جامعات وهي:- "جامعة جنوب الوادي - جامعة أسوان - جامعة سوهاج - جامعة السويس - جامعة الوادي الجديد - جامعة الأقصر" بحضور عدد 80 طالب وطالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير احمد ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية.