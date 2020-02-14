صور.. إجراء الكشف الطبى على 1166 مواطنا فى قافلة علاجية بـ"سفا" ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية، جنوب بني سويف، وفحص الأطباء خلالها 1166 مواطنا فى تخصصات متنوعة، وذلك برعاية من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، و بإشراف من الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل بالوزارة والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار بيان لمديرية الصحة اليوم الخميس إلى أن القافلة المجانية عقدت على مدى يومين بقرية" بسفا" بمركز الفشن ، بمشاركة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية الذي يضم دكتور هايدي محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبيــة العـلاجيـة بالمديرية و كـلا محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال المسئول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

و شملت القافلة 11 عيادة ، بها 9 تخصصات طبية، وأجرى فنيو معمل القافلة 162حالة تحليل دم بالمعمل - 26 بمعمل الطفيليات- علاوة على 13 حالة أشعة - 54 موجات فوق صوتية،بالإضافة إلى تحويل 8 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، و 7 حالات للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 125مواطن ، كما عقد مسؤولو التثقيف الصحى ندوات توعية، شملت محاضرات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى- السعار - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى ، متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، بحضور 134سيدة من المترددات على القافلة، كما صرف المرضي العلاج اللازم بالمجان من صيدلية القافلة.

ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنظمها إدارة القوافل العلاجية بالوزارة بقرى مراكز المحافظة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،إذ تستهدف هذه القوافل الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية الشاملة المجانية بالقرى والمناطق النائية و الأكثر إحتياجا.

وفي ذات الصدد أكدت مديرية الصحة على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة و التي انطلقت 7 ديسمبر الماضي في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، علاوة على الفحص والكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية، ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



