صور.. أول عمومية لنقابة مهندسى مطروح واعتماد ميزانيتها بفائض 654 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

أعلن المهندس خالد عبدالله عيسي رئيس نقابة مهندسي مطروح الفرعية، اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عمومية لمهندسي مطروح، بحضور المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، والمهندس محمد اليمني آمين الصندوق والمهندس عصام مرسي آمين النقابة وأعضاء مجلس نقابة مطروح الفرعية

وقال عيسى، في كلمته المقتضبه ، إنه شرف بأن يكون اول رئيس لنقابة مطروح الفرعية وشاهد علي ميلادها لافتا إلى أن مهندسي مطروح هم من أعطوه هذا الشرف الكبير وأنه سعي هو ومجلس النقابة خلال الشهور الماضية لتحقيق النجاح لهذا الحلم.

وأضاف أنه لولا دعم مجلس النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر ماولدت نقابة لمهندسي مطروح، مثمنا هذا الجهد والدعم الكبير لإنشاء أول نقابة فرعية لمهندسي مطروح.

وتقدم عيسي بخالص الشكر لمجلس النقابة العامة للمهندسين لكل ماقدموه من دعم لتحقيق هذا الحلم.

من جانبه، أعرب المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، عن سعادته بحضور انعقاد اول جمعية عمومية لمهندسي مطروح، مثمنا ميلاد هذه النقابة في ظل وجود مجلس نقابة المهندسين الحالي برئاسة مهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، مضيفا أنه كان حريص كل الحرص علي حضور انتخابات نقابة مطروح ايضا نهاية ديسمبر الماضي ليشهد تحقيق حلم طالما انتظره مهندسي مطروح وأضاف شفيق في كلمته أمام الجمعية العمومية ان ماشهده في هذه الانتخابات كان مبعث فخر لكل مهندسي مصر خاصة ان عدد الحضور كان كبير وحرفيا كان عرس بمعني الكلمة اعلن من خلاله ميلاد هذه النقابة.

وأشار إلى أن ما قدمه مجلس نقابة مطروح الحالي جهد مشكور خاصة أنه خلال فترة قصيرة حقق ميزانية وفائض وهو ما يشير الي جهد كبير يبذله مجلس النقابة برئاسة المهندس خالد عبدالله عيسي.

فيما أعلن المهندس محمد أحمد اليمني آمين صندوق نقابة مطروح الفرعية، عن فائض بميزانية النقابة مقدر ب 654 الف جنيه ، وقال اليمني في كلمته ان مجلس النقابة برئاسة المهندس خالد عبدالله عيسي بدأ العمل فعليا آخر فبراير 2019 وخلال هذه الشهور القليلة كان العمل علي قدم وساق لتقف النقابة علي قدمها، مشيرا ان مايتم تقديمه اليوم هو مالم يتوقعه كثيرون وهو ان تعرض ميزانية بفائض في هذه الفترة القصيرة

وأضاف أن النقابة تسير في طريقها لتحقيق كل ما يتمناه مهندسي مطروح ويسعي حاليا للحصول علي قطعة ارض لإقامة اول نادي للمهندسين بمطروح.

من جانبه، قال المهندس عصام مرسي آمين النقابة ان انعقاد اول جمعية عمومية للمهندسين بمطروح هو يوم جميل يجمع شمل مهندسي مطروح من جديد بعد أول جمع لهم نهاية ديسمبر الماضي في اول انتخابات لهم.