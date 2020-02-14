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صور.. أهالى الحسينية يطالبون محافظة الشرقية بوحدات سكنية بعد إزالة العشوائيات

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:00 ص
صور.. أهالى الحسينية يطالبون محافظة الشرقية بوحدات سكنية بعد إزالة العشوائيات الحسينية
الشرقية – إيمان مهنى

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مأساة يعيشها أهالى المساكن الشعبية فى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، والكائنة بجوار النادى الرياضى، بعد صدور قرار بإزالة العمارات لعدم صلاحيتها للسكن.

ويقول طارق العطار عن السكان فى شكواه لـ"اليوم السابع"، إن السكان معظمهم من محدودي الدخل، وقرار إزالة العمارات دون توفير سكن بديل سيكون تشريدا للعشرات منهم، مطالبا المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتشكيل لجنة هندسية لبيان صلاحية العمارات، لافتا إلى أنهم مستعدون للمشاركة فى ترميمها، مطالبا بإعادة بنائها وتخصيص وحدات سكن فيها لهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية .

للتواصل مع الأهالي

 01065661578

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصدر قرارا بحصر العقارات الآيلة للسقوط ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك لحماية قاطنيها وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وفى وقت سابق أعلنت محافظة الشرقية، تنفيذ 3 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة 488 مليونا و600 ألف جنيه لتوفير صرف صحى آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وتشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة 8 قرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد.

 

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وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكتروني send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
 

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